Almenara afianza el polígono industrial Barranc de Talavera

Almenara inició esta nueva legislatura manteniendo una línea de trabajo firme y decidida para conseguir que el desarrollo industrial Barranc de Talavera se convirtiera en una realidad. El proceso de tramitación y gestión no ha sido sencillo, ya que ha sido un proyecto de gran envergadura en el que han intervenido numerosas entidades y administraciones públicas.

Así se ven desde el aire los nuevos accesos y el futuro centro logístico de JYSK en Almenara / Miguel Ángel Sánchez

Desde los distintos departamentos del Ayuntamiento se ha trabajado de manera constante, coordinada e incansable para superar cada una de las dificultades administrativas y técnicas que han ido surgiendo a lo largo del camino. Hoy, tres años después, Barranc de Talavera, con una superficie de 800.000 metros cuadrados, ya es una realidad que marcará un antes y un después para el presente y el futuro del municpio.

Importancia estratégica

Almenara ha logrado consolidar un núcleo industrial de enorme importancia estratégica, ubicado en un punto privilegiado y con una proyección de crecimiento que supondrá una transformación económica y social para toda la localidad.

Este proyecto representa una oportunidad histórica para generar empleo, riqueza y estabilidad, especialmente para los vecinos y vecinas más jóvenes, que podrán desarrollar su futuro laboral sin necesidad de abandonar su pueblo en busca de oportunidades.

Centro logístico

En estos momentos ya se está construyendo el centro logístico España-Portugal de la multinacional JYSK, un proyecto de referencia que constituye un auténtico hito para Almenara y que contempla una inversión cercana a los 300 millones de euros, además de la creación de 250 puestos de trabajo directos.

La ubicación de Almenara entre dos importantes polos industriales como son Sagunt y la Vall d’Uixó hace todavía más relevante la necesidad de impulsar nuestro crecimiento industrial.

El equipo de gobierno trabaja intensamente en la mejora y protección del litoral. / Mediterráneo

Protección del litoral

Por otra parte, el equipo de gobierno trabaja intensamente en la mejora y protección del litoral, una cuestión prioritaria para el Ayuntamiento debido a la importancia medioambiental, social y turística que tiene la costa. Tras la construcción de los espigones en la zona norte, todavía existe una problemática importante en la parte sur del litoral, donde el fuerte oleaje continúa provocando daños debido a la ausencia de defensas adecuadas.

Nueva actuación

Actualmente, la Dirección General de Costas está desarrollando una actuación que cuenta con una inversión cercana a los 400.000 euros y que se centra en la aportación de material para reforzar la zona afectada. Aún así, desde el Ayuntamiento sigue trabajando paralelamente para conseguir una solución definitiva que permita garantizar la protección del litoral a largo plazo, como la construcción de nuevos espigones como se ha hecho en la zona norte.