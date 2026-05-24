Figueroles consolida proyectos de futuro en el primer año de Óscar Escrig

El próximo 6 de junio se cumplirá el primer aniversario de la llegada de Óscar Escrig a la alcaldía de Figueroles, un relevo que puso fin a los 22 años de mandato de Luis Gregori quien, tras su dimisión, abrió una nueva etapa política, marcada por la continuidad en la gestión y la puesta en marcha de nuevos proyectos de desarrollo local.

Durante este primer año al frente del consistorio se han impulsado distintas actuaciones centradas en la mejora urbana, el desarrollo industrial y la ampliación de servicios para los vecinos. En materia de infraestructuras, destacan la apertura de nuevos viales en la zona deportiva para conectar este espacio con el casco antiguo y facilitar los accesos, así como la creación de un entorno más integrado y atractivo para residentes y visitantes. Asimismo, el ayuntamiento ha adquirido terrenos en la calle Llometes con el objetivo de iniciar los trabajos para su futura ampliación, mientras que también se ha puesto en marcha un plan de mejora de pistas forestales para reforzar la accesibilidad y el mantenimiento del entorno natural.

Otra de las líneas de actuación ha sido la modernización del polígono industrial de la Era Nova, donde se han incrementado los servicios con la instalación de cámaras de seguridad, un punto de vaciado y relleno para autocaravanas y un nuevo transformador eléctrico que permitirá mejorar el suministro en esta área industrial. A ello se suma la ampliación de suelo industrial mediante una modificación puntual del PGOU con la intención de favorecer la implantación de empresas y consolidar oportunidades de empleo. Y, en el ámbito social, se ha instalado un cajero automático con servicio 24 horas. Además, Figueroles vive este año una programación especial con motivo del 300 aniversario como pueblo, una efeméride que está sirviendo para proyectar su imagen a nivel provincial y comarcal.

La rotonda de entrada a Figueroles acogerá el logo del 300 aniversario y el nombre del municipio. / Mediterráneo

Proyectos de futuro

De cara a los próximos meses, el consistorio prevé materializar nuevos proyectos como la rehabilitación del Molí Vell para convertirlo en un centro de interpretación, la finalización de las obras en la antigua casilla de peones camineros para habilitar espacios formativos o la ampliación del cementerio municipal. También se acometerán mejoras en el edificio del bar del complejo deportivo Las Piscinas, junto con una nueva iluminación del aparcamiento y una reorganización del tráfico en la zona para incrementar la seguridad y funcionalidad del entorno.

Óscar Escrig junto a los dos últimos alcaldes inaugurando la nueva calle de Figueroles / Mediterráneo

Paralelamente, el ayuntamiento trabaja ya en iniciativas de futuro vinculadas a la sostenibilidad energética, la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable y la adecuación de rutas y espacios ajardinados. En este sentido, el equipo de gobierno asegura haber dado «el primer paso» para convertir a Figueroles en un referente en la creación de oportunidades laborales y formación para las personas.