«El PARS-IA forma un perfil d’enginyeria molt demandat localment i internacional»
L’UJI oferta el pla internacional en Enginyeria Industrial a través del qual l’alumnat obtindrà una triple titulació complementada amb idiomes
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ofereix per al curs 2026/2027 el PARS-IA Internacional en Enginyeria Industrial via Enginyeria en Tecnologies Industrials (antic programa EURUJI) que, per primera vegada, es farà per inscripció. Fins ara, el tràmit per cursar-lo havia estat per un procés de selecció entre l’alumnat del grau. El professor del departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny Óscar Miguel Escrig era l’encarregat de fer aquesta selecció i ara serà el coordinador del programa que permetrà obtindre simultàniament les titulacions del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, el Màster en Enginyeria Industrial per l’UJI i el títol d’Enginyeria de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de França, de l’especialitat que trie l’estudiant.
Quins serien els punts forts d’aquesta titulació?
Des d’un punt de vista formatiu, l’estudiantat d’aquesta formació tindrà tant la titulació del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, el màster universitari en Enginyeria Industrial i la titulació francesa equivalent al grau de màster de l’especialitat que trie l’estudiantat. A més a més, des d’un punt de vista laboral, és un perfil molt sol·licitat, no sols entre les empreses de l’entorn, sinó internacionalment. I des del punt de vista de les llengües, acabaran coneixent tant l’anglés com el francés, tenint així moltes oportunitats d’internacionalització.
Quines destreses adquirirà l’alumnat que curse el PARS?
L’alumnat adquirirà totes les habilitats pròpies d’un enginyer o enginyera per al càlcul i interacció social. Igualment, al ser un programa internacional, adquirirà totes les destreses i habilitats pròpies per a poder adaptar-se a un entorn internacional en l’àmbit de l’enginyeria. En resum, formant part del PARS, s’obtenen totes les competències pròpies d’un enginyer o enginyera, alhora de totes les capacitats necessàries per a l’adaptació a un entorn internacional.
Quines oportunitats laborals dona aquesta formació?
Al ser una formació en enginyeria, l’alumnat tindrà accés a totes les oportunitats laborals pròpies de les quals disposa un enginyer o enginyera industrial. A això se suma l’especialització que es trie fer durant l’estada a França on es podrà triar o enfocar la carrera segons els interessos de cada estudiant. I, no obstant això, sempre estan les opcions de recerca o docència. Al final, la formació en enginyeria dona moltes opcions i és molt més versàtil del que pot semblar.
«L’alumnat treballa a França en projectes industrials, amb enfocaments i problemes reals»
Quina és la metodologia?
El programa té dues parts ben diferenciades: la formació que es realitza ací a l’UJI i la part que es realitza a l’estranger, a França. Primer i segon, es fan a la Jaume I. Són les parts de l’enginyeria més transversal i en les quals s’expliquen els conceptes més generals a totes les enginyeries. Al final del segon curs es fa una selecció de destí, és a dir, on vol anar cadascun dels alumnes. Per exemple, les diferents institucions que tenim dins l’INSA són Lyon, Toulouse, Hauts-de-France, Rennes i Centre-Val de Loire. Després, una vegada acaben tercer i quart a França, tornen a incorporar-se a l’UJI per a presentar el Treball Final de Grau (TFG) i realitzar o sol·licitar l’exempció de pràctiques. L’alumnat continuarà amb el màster i l’haurà de combinar amb els sis mesos d’estada en empresa en el país que desitge. En acabar el màster al defensar el Treball Final de Màster (TFM), haurà de presentar els resultats de l’estada en empresa a l’INSA per obtindre el títol d’aquesta universitat.
Què suposa aquest intercanvi europeu per a l’alumnat?
No és un intercanvi puntual. És viure i estudiar enginyeria a França durant dos cursos complets, integrat en el dia a dia acadèmic de l’INSA. El canvi arriba en un moment clau: en tercer i quart curs, quan la formació deixa de ser generalista i comença a orientar-se cap a l’especialització. És aleshores quan s’incorporen al sistema de les Grandes Écoles, compartint classes, laboratoris i projectes amb estudiants internacionals. Allí, la manera d’aprendre també canvia. Treballen en projectes vinculats a la indústria, amb problemes reals i enfocaments aplicats. No es tracta només d’adquirir coneixements, sinó de començar a utilitzar-los en contextos pròxims a l’exercici professional.
Com s’accedeix al programa?
El programa compta amb 18 places i s’accedeix per preinscripció. Abans s’accedia per sol·licitud del mateix coordinador, però enguany, per primera vegada, hem formalitzat el programa i s’ha de seleccionar per preinscripció a la matrícula.
«És un itinerari exigent, però també més directe, complet i pensat per a qui vol arribar més lluny»
Quina és la filosofia del PARS?
En el PARS, la formació en ciències representa la base natural dels cinc anys del cicle d’enginyeria, i des de la creació de l’INSA Lyon, les humanitats es col·loquen en el centre de la formació d’enginyers oberts al món. I a més dels ensenyaments d’idiomes, filosofia i cultura, els futurs enginyers es beneficien d’una formació dedicada al coneixement de l’empresa i de la direcció. Aquests ensenyaments integren la reflexió ètica, apliquen pedagogies innovadores i actives que tenen l’objectiu d’oferir als estudiants l’aprenentatge de l’autonomia, de la responsabilitat i de la ciutadania, i fomenten al mateix temps, la creativitat i la innovació.
Què li diria a un alumne o alumna perquè cursara el programa?
Els diria que no és només estudiar enginyeria. És fer-ho en dos països i sistemes universitaris, i acabar amb tres titulacions que t’obrin portes dins i fora d’Espanya. Al llarg del recorregut guanyes experiència internacional i desenvolupes una mirada més àmplia sobre la indústria. Un itinerari exigent, sí. Però també més directe, més complet i pensat per a qui vol arribar més lluny des del primer dia. Sens dubte, és una triple titulació d’elit.
Dades d'interés
- Programa: PARS-IA Internacional en Enginyeria Industrial via Enginyeria en Tecnologies Industrials
- Duració: 330 crèdits
- Places: 18
- Triple titulació d’elit: Grau i Màster habilitant UJI + Enginyeria INSA (França)
- Immersió europea: 2 cursos complets a França - 3r i 4t - amb projectes reals i formació lingüística finançada.
- Accés: Per preinscripció. Fins ara, el PARS era a través d’una selecció de l’estudiantat, però el pròxim curs, per primera vegada, es farà pel procés de preinscripció.
- Sin rastro del menor hundido en la playa de Almassora tras la segunda jornada de búsqueda
- El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- Desaparece un hombre en la playa de Almassora mientras se bañaba
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Patricia Campos, exmilitar castellonense, detenida por presuntos malos tratos a sus hijos: “Son falsos. Nos han hecho un daño terrible”
- Rubi habla de adulteración por las bajas del Castellón: «No voy a decir lo contrario ahora, es evidente»
- Un pueblo del interior de Castellón suma un nuevo supermercado y crea 12 puestos de trabajo