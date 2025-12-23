Albocàsser: Bellés, Rua y La Paloma, de lo mejor

La población volvió a ser el epicentro taurino de la comarca del Maestrat con la IV edición del Hivern Taurí. Fue en abril y reunió como siempre a los aficionados de la zona para vivir una gran jornada de hermandad y disfrutar con el juego de las reses. Una jornada que comenzó con el toro en cuerda de Mansilla, las reses de Sergio Rua, un especial de la ganadería de Benavent, por la tarde, y los toros embolados de Hnos. Bellés, ya para rematar la noche.

Ya en julio, concretamente el último sábado del mes, se celebraron las fiestas de La Joventut con una jornada a cargo de la ganadería de Rua, aunque también hubo un toro cerril de los Hnos. Bellés.

Con la buena aceptación de las citas anteriores, llegaba el plato fuerte de la temporada en pleno mes de agosto y con toda la comarca esperando la celebración de las fiestas patronales, festejos que arrancaron con el día grande la Peña Taurina.

No defraudaron la trashumancia infantil, los dos toros de Hato Blanco y Monteviejo, y la entrada de reses de Rua para rematar la mañana. Ya por la tarde, se celebró un desafío de ganaderías entre Hnos. Cali, Els Coves y Hnos. Bellés, que resultó la vencedora con Granadina y Granadino, y por la noche la embolada de los cerriles clausuró un día para el recuerdo.

El resto de días fueron cubiertos por la reses de Mansilla, Rua, Bellés, La Paloma, El Gallo y Hnos. Monferrer, donde destacó el matinal de Sergio Rua y la tarde de La Paloma. También hubo un tercer toro cerril, esta vez de Ángel Gómez (Ayuntamiento).