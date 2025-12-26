Vilafamés: El mejor escenario posible para los festejos más destacados

Si hay una plaza perfecta para ver un buen espectáculo de bous al carrer esa es la de Vilafamés. Y es que cada año son miles los aficionados de toda la provincia los que acuden fieles a sus festejos, sobre todo al gran concurso de ganaderías que se celebra en agosto.

La temporada local contempla dos fechas. La primera de ellas fue en el mes de marzo, con los festejos en honor a Sant Miquel y la exhibición de reses a cargo del ganadero local, Jaime Tárrega Lucas, que exhibió animales de gran calidad como Princesa, Caballera o Aviadora. También hubo un toro cerril del hierro de Ángel Gómez, muy bonito de pelaje melocotón pero que no tuvo mucho que destacar.

La segunda de las citas, y la más importante, tuvo lugar la segunda semana del mes de agosto, con motivo de las fiestas patronales. Una semana que se convierte en el epicentro del mundo taurino más allá de la comarca, y en la que además de toros cerriles y ganado de corro también hay otros festejos muy destacados como la transhumancia infantil, el encierro infantil y un espectacular encierro campero con más de cincuenta caballistas. Comentar el gran concurso de emboladores, que como el año anterior ganó la cuadrilla de Emboladores B&I. También fueron un éxito como siempre las entradas, pruebas y salidas a cargo de Lucas, que además este año también se midió en desafío con Bous la Ribera, pero la lluvia deslució el evento.

Más festejos

Las fiestas se celebraron entre los días 16 y 24 de agosto, en los cuales se exhibieron cuatro toros cerriles de hierros como Ángel Gómez y Sergio Centelles, ambos a cargo de la Comisión. Respecto a los otros dos de las peñas, uno lució el hierro de Ramos Valle y a cargo de la Peña Taurina, animal muy bonito y entretenido; mientras que el otro, de la ganadería de Álvaro Núñez y de la A.C.T. El Ratonero, también lucía una presentación impecable y desarrolló mejor juego durante su embolada.

Pero los vecinos, y sobre todo los aficionados, disfrutaron un año más con el concurso de ganaderías, uno de los mejores del calendario en toda la Comunitat. En esta edición se lo disputaron Fernando Machancoses, que no tuvo mucha suerte; Els Coves, que venía con ganas de revalidar el triunfo de 2024; Raúl Izquierdo, que dejó buenas sensaciones; Hnos Bellés, que consiguió el segundo puesto y el premio a la soberbia actuación del toro Farruco; pero el ganador del certamen fue Hnos Cali y su Arponera, la mejor vaca.