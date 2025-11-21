Pedagogía para combatir el negacionismo en La Vall d'Uixó

Quince actividades conforman, este año, la programación especial que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha diseñado para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de propuestas que aspiran a «sensibilizar, educar y promover la igualdad entre hombres y mujeres», como defiende la concejala de Igualdad, Maria Cruces.

Campaña

Las propuestas incluidas en este programa, que se estrenó el martes pasado y se prolongará hasta el 30 de noviembre, apuestan por la pedagogía como herramienta contra «los discursos negacionistas o de blanqueamiento», en una campaña que, bajo el lema Trenca la baralla, tu tens la clau, invita a la sociedad, «de manera especial a hombres y jóvenes», a cambiar las dinámicas que quieren imponerse. La iniciativa llegará a los institutos, con la organización de talleres para el alumnado.

Actos destacados

Entre los actos programados destacan la exposición fotográfica de Maria Artnow, el cinefórum en el que se debatirá a partir del visionado de las películas 'Soy Nevenka' y 'Romper el círculo', la representación de la obra de teatro 'On està Mercè', una caminata por las calles con nombres femeninos y charlas sobre lactancia, feminismo, arte gráfico, transhumanismo y salud femenina. El acto institucional será el martes 25 de noviembre.