Orenes Gran Casino Castellón celebra su 18º aniversario con una noche inspirada en Las Vegas
El director, Francisco Ortiz, valora la trayectoria del complejo como un «referente de ocio y entretenimiento en la provincia»
La cita reunió a más de 300 invitados
Orenes Gran Casino Castellón celebró el pasado viernes su 18º aniversario con un evento exclusivo que reunió a más de 300 asistentes, entre representantes institucionales, empresas, clientes, medios de comunicación y amigos del complejo. La velada, ambientada en la temática de Las Vegas, ofreció una experiencia inmersiva que combinó gastronomía, música en directo, espectáculos y animación, recreando el glamour y la energía de la capital mundial del entretenimiento.
El acto fue inaugurado por la directora de comunicación, Pilar Martínez, quien dio la bienvenida y destacó que esta celebración «invita a mirar atrás con orgullo y hacia adelante con ilusión». Además, Martínez subrayó que estos dieciocho años «representan esfuerzo, compromiso y, sobre todo, a las personas que han formado parte de este camino».
Intervención
A continuación, tomó la palabra el director del complejo, Francisco Ortiz, quien puso en valor la trayectoria del Orenes Gran Casino Castellón como un referente de ocio y entretenimiento en la provincia. Durante su intervención, destacó que este aniversario «no es solo un número, sino una historia compartida construida con esfuerzo, visión y compromiso».
Ortiz quiso agradecer especialmente el apoyo de clientes, instituciones, empresas colaboradoras, equipo humano y medios de comunicación, y señaló que «el compromiso, la dedicación y la profesionalidad de las personas son los pilares que sostienen cada logro alcanzado». Asimismo, reafirmó la voluntad del complejo de seguir evolucionando, apostando por la innovación y consolidándose como motor de dinamización turística y económica en Castellón.
Espectáculo
Tras la parte institucional, los asistentes disfrutaron de una noche llena de experiencias inspiradas en Las Vegas, con propuestas como música en vivo evocando a grandes iconos como Frank Sinatra y Marilyn Monroe, diferentes shows y performances, una original capilla de Elvis donde los asistentes contrajeron matrimonio con un cura para la ocasión y un completo cóctel gastronómico diseñado para el evento.
El momento culminante de la velada llegó con la presentación de la tarta conmemorativa, acompañada de una puesta en escena muy especial en la que una interpretación de Marilyn Monroe sorprendió a los asistentes con el mítico happy birthday, Mr. president, lo que aportó un toque icónico, elegante y muy acorde con la temática de la noche.
Ambiente festivo
El evento concluyó a altas horas de la noche en un ambiente festivo y participativo, reafirmando el posicionamiento de Orenes Gran Casino Castellón como un espacio de referencia para el ocio de calidad y las experiencias únicas en la provincia. Con este acto, el complejo celebra su mayoría de edad mirando al futuro con ambición, bajo el lema compartido durante la noche: dieciocho años creciendo con visión, pasión y personas.
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