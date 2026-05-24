Castelló avanza hacia una nueva etapa urbana

Castelló ha situado la vivienda, el empleo, los servicios públicos y la mejora del espacio urbano en el centro de la legislatura. El gobierno municipal ha articulado su acción en torno a las demandas más repetidas por los vecinos: más oportunidades para vivir en la ciudad, más actividad económica, barrios mejor atendidos, calles más limpias, mayor seguridad y transporte conectado con el Grau y la playa.

Vivienda

La vivienda se ha consolidado como uno de los grandes ejes del mandato. El Ayuntamiento trabaja en la ordenación de distintas piezas urbanísticas con el objetivo de ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a pisos de protección pública. El desarrollo de suelo en varias zonas permite activar en los próximos años alrededor de 3.800 viviendas, de las cuales más del 40% son de VPP.

El primer paso visible se sitúa en Censal, donde el Plan Vive prevé 123 viviendas de VPP en dos promociones en la calle Río Llobregat. A ello se suma la rehabilitación residencial vinculada al Plan de Barrios, con actuaciones en cinco grupos y una inversión superior a los 17 millones para mejorar edificios, eficiencia energética y calidad de vida.

Firma de la adquisición de la sexta vivienda social. / Mediterráneo

El relato de la vivienda no se limita a liberalizar suelo para favorecer la construcción de vivienda. También incorpora la recuperación de inmuebles, las ayudas al alquiler joven y la compra de viviendas para ampliar el parque social, habiendo adquirido ya la sexta vivienda social con cargo a los 1,5 millones reservados a este fin.

En un contexto de precios tensionados y dificultades para la emancipación, el consistorio ha situado el acceso a la vivienda en el centro del debate municipal, vinculándolo a la planificación urbanística, la colaboración con la Generalitat y la intervención directa en barrios con necesidades de rehabilitación.

Comercio local El comercio local ha sido otro de los ámbitos en los que el Ayuntamiento ha intentado marcar perfil propio. La concejalía de Comercio elevó su presupuesto respecto a 2023 y ha impulsado medidas para revitalizar el comercio de proximidad, desde campañas de dinamización hasta el censo de locales y el asesoramiento digital a establecimientos. Así los negocios tradicionales ganan herramientas para adaptarse a nuevos hábitos de consumo y mejorar su visibilidad, como con las taquillas inteligentes.

Gestión económica La gestión económica ha acompañado este discurso con una política fiscal orientada a la reducción de cargas. El presupuesto municipal de 2026, aprobado con más de 253 millones de euros, se presenta como el mayor de la historia del Ayuntamiento y recoge como ejes la vivienda, el empleo, la seguridad, los servicios y la bajada de impuestos. La rebaja del IBI, las bonificaciones vinculadas a la tasa de residuos y la eliminación de la tasa de terrazas se enmarcan en un relato de alivio fiscal compatible con el aumento de recursos para las principales áreas de gestión.

Empleo

El empleo constituye otro de los pilares. La estrategia municipal ha reforzado la formación adaptada a las necesidades reales de las empresas, con programas diseñados junto a sectores profesionales, entidades económicas y sociales, dirigidos también a personas con discapacidad.

La Formación a la Carta se ha convertido en una de las herramientas de Castelló Crea para mejorar la inserción laboral de personas desempleadas y cubrir perfiles demandados por el tejido productivo, y la apuesta por la colaboración público-privada busca que la formación sea una vía directa hacia el mercado laboral.

Carrasco y Redondo en un curso de formación. / Mediterráneo

Este impulso se completa con los recursos de apoyo al emprendimiento, la orientación laboral y la intermediación. El objetivo es que Castelló no solo retenga talento, sino que genere nuevas oportunidades en sectores capaces de crear empleo estable.

La mirada municipal se dirige tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes necesitan recualificarse o emprender, con la idea de hacer de la capital de la Plana una ciudad más atractiva para invertir, apostando siempre por la colaboración público privada.

Movilidad

También la movilidad ha ganado peso en la agenda municipal. El nuevo contrato de transporte, la llegada del TRAM a la playa, la mejora de conexiones con el Grau, la modernización de recursos como Bicicas y la adaptación de la ciudad a desplazamientos más sostenibles forman parte de una misma estrategia: conectar mejor los barrios, el centro, la costa y las áreas de actividad.

El TRAM llega hasta la playa, facilitando el acceso de la población. / Mediterráneo

La movilidad se plantea así no solo como una cuestión de tráfico, sino como una herramienta para favorecer la cohesión urbana y la accesibilidad.

Barrios

Los barrios han adquirido un protagonismo especial. El Plan de Barrios, con actuaciones en grupos como Rafalafena, Cernuda y Velasco, Sequiol y dos ámbitos del Grau, representa una intervención de largo alcance en edificios residenciales con necesidades de mejora. La actuación combina fondos europeos y aportación municipal y persigue mejorar la eficiencia energética y el estado de viviendas que forman parte de la memoria cotidiana de la ciudad.

El desarrollo de Censal Parc es un proyecto estratégico. / Mediterráneo

La transformación del espacio público se extiende también a proyectos estratégicos que aspiran a renovar la imagen de Castelló. El Mercado Central, la Pérgola, Censal Parc, la Manzana Albinegra, los corredores verdes, la renaturalización de plazas, la creación de sombras en los patios de los centros educativos, la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador y las actuaciones vinculadas a fondos europeos dibujan una ciudad que pretende ganar zonas de estancia, recorridos más amables y equipamientos renovados.

Obras de remodelación del Mercado Central. / Mediterráneo

Seguridad En paralelo, el Ayuntamiento ha reforzado el mensaje de seguridad y presencia en la calle. La ampliación de efectivos de la Policía Local, las unidades de proximidad y la atención específica a barrios y urbanizaciones de montaña buscan acercar el servicio a la ciudadanía. Esta línea conecta con una visión de ciudad en la que los servicios esenciales deben ser visibles y llegar también a zonas que durante años han reclamado más atención municipal. Uno de estos avances ha sido también la policía de barrio o el sistema alertacas, la app de las emergencias.

Servicios públicos La mejora de los servicios públicos aparece como una de las líneas más reconocibles del mandato. El refuerzo de la limpieza viaria y la recogida de residuos se ha traducido en un incremento de la dotación económica del servicio, con el objetivo de que calles, plazas y barrios presenten una imagen más cuidada. La limpieza, una de las demandas vecinales más constantes, ha pasado a ocupar un lugar central en la gestión diaria, junto a la seguridad, el mantenimiento urbano y la atención de proximidad.

Ámbito social En el ámbito social, la legislatura ha estado marcada por el refuerzo de las políticas de bienestar, la atención a mayores y el apoyo a entidades que trabajan con colectivos vulnerables. El Ayuntamiento ha incrementado recursos para programas de acción social, ha impulsado el Consejo Municipal de Bienestar Social y ha trabajado en medidas vinculadas al envejecimiento activo, la inclusión, en el que destaca el I Plan Municipal de Personas Mayores y la atención comunitaria. La dimensión social permite equilibrar el relato de ciudad sin dejar fuera a quienes necesitan acompañamiento.

Turismo

La proyección turística, deportiva y festiva completa el balance de una legislatura que también ha tratado de reforzar el atractivo exterior de Castelló. Las playas, donde destaca la recuperación de la bandera azul para la playa del Serradal; el Grau, la Magdalena, los eventos deportivos, el Festival del Viento y las actividades culturales se han utilizado como palancas para desestacionalizar la actividad y generar movimiento durante todo el año, como será el próximo eclipse total solar del 12 de agosto.

El Festival del Viento se ha convertido en un referente de ocio. / Mediterráneo

En conjunto, el Ayuntamiento presenta una legislatura centrada en recuperar capitalidad y autoestima urbana. Vivienda, empleo, limpieza, seguridad, barrios, comercio y bienestar social son las piezas de una ciudad que busca ganar calidad de vida, dinamismo económico y capacidad de atracción.

El reto será convertir los proyectos en realidades visibles y consolidar una gestión capaz de combinar grandes transformaciones con respuestas cercanas, encarando así la consolidación de la tercera transformación de Castelló.