Héctor Beltrán: «Formem els i les professionals per liderar la lluita contra el canvi climàtic»
L’UJI crea un nou grau per especialitzar l’alumnat en les tecnologies que permeten electrificar i digitalitzar la societat
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ofereix per al curs 2026/2027 el grau en Enginyeria Elèctrica per a la Transició Energètica que serà dirigit pel vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), el professor Héctor Beltrán San Segundo. Un nou grau, readaptat des del clàssic grau en Enginyeria Elèctrica, que ofereix formació per a liderar la descarbonització de la societat mitjançant el disseny i la gestió de sistemes energètics i industrials eficients i sostenibles. La transició energètica no sols depén de plaques solars i molins de vent, sinó de la intel·ligència necessària per a gestionar-los. Així, en aquest nou grau de l’UJI, l’alumnat s’especialitzarà en les tecnologies d’avantguarda que fan que el sistema elèctric i la indústria siguen intel·ligents, eficients i resilients.
Quines han estat les motivacions per impulsar aquesta doble titulació?
L’emergència climàtica necessita solucions tècniques. Per això, hem redissenyat el nostre grau per a formar els i les professionals que construiran la xarxa energètica neta, la mobilitat elèctrica i la indústria digitalitzada. Així, la motivació va estar en la necessitat de crear un perfil professional d’enginyers i d’enginyeres transversals en el camp de l’electricitat, l’energia i el control de sistemes, en aquests moments en els quals necessitem una lluita clara contra l’escalfament global. A més a més, estem emprenent un interessant camí de transició energètica cap a un nou model que involucra tant el camp de les renovables com de les instal·lacions associades a l’eficiència energètica o el disseny de maquinària i digitalització industrial.
Quines necessitats laborals cobreix aquest grau i quines eixides professionals té?
Les eixides laborals són nombroses i diverses, impulsades per una electrificació intensa i plena de reptes globals. El nou grau de l'UJI capacita professionals per a liderar la transició energètica des del sector de les renovables (fotovoltaica, eòlica i hidràulica) i els gasos nets, fins a l'ecosistema del vehicle elèctric i la seua infraestructura de recàrrega, passant per l'emmagatzematge en bateries, els centres de dades i les bombes de calor, el desenvolupament d’una xarxa elèctrica intel·ligent i el desplegament de l’eficiència energètica. Així mateix, respon a necessitats clau de la nostra província com el disseny de maquinària. Una part fonamental del títol es focalitza en el procés de digitalització de la indústria, un àmbit amb sectors tan poderosos com la robòtica, les comunicacions industrials, el control digital i l'adquisició i gestió de dades integrant la intel·ligència artificial i el machine learning. En definitiva, preparem perfils altament transversals i demandats, amb un fort impacte social a Espanya i a Europa.
Una part fonamental del títol es focalitza en el procés de digitalització de la indústria, un àmbit amb sectors tan poderosos com la robòtica
Quina és la metodologia?
El grau aposta per un aprenentatge eminentment pràctic i aplicat. Un dels nostres grans trets distintius és el fort reforç transversal en el món de la programació i la intel·ligència artificial, eines que tenen les seues assignatures i que també es treballaran integrades en diverses assignatures. Així, l'alumnat aplicarà l’algorítmia i el machine learning per a la presa de decisions en sistemes energètics, industrials, urbans... , i farà servir l’adquisició de dades per transformar senyals en informació útil que permeta estalviar costos i emissions. Aquesta pràctica es trasllada constantment als laboratoris de l’UJI, on l'estudiantat experimentarà amb equipaments reals: des del disseny de proteccions i instal·lacions elèctriques fins als equips d’electrònica de potència que, avui en dia, són el cor de qualsevol sistema, siga una planta fotovoltaica o un vehicle elèctric.
Quines característiques té el pla d’estudi?
El grau s’estructura en quatre anys que culminen amb un treball de fi de grau. El pla d’estudis s’ha dissenyat perquè, després d’assolir una base tecnològica i cientificotècnica sòlida, l’estudiantat puga triar al darrer curs entre dos itineraris d’especialització que responen a les necessitats reals del mercat. El primer, centrat en la Gestió energètica i l’electrificació de la societat, aprofundeix en els gasos i combustibles renovables, les auditories i l’eficiència energètica, la IA aplicada al món de l’energia, la refrigeració de centres de dades i equips elèctrics i electrònics, així com en els vehicles elèctrics. El segon, enfocat a l’Automatització i digitalització industrial, s’especialitza en el disseny i control de sistemes electromecànics, la robòtica indústria, l’IoT (Internet de les Coses) i les comunicacions industrials necessàries per a connectar màquines, sensors i ciutats en un entorn completament digitalitzat.
Estudiar a l’UJI és unir-te a una gran família i disposar d’un equip de professors molt involucrat en la investigació i la docència
Quin atractiu destacaria de la formació?
En cas de l’UJI, aquests estudis adquireixen especial atractiu en comptar amb la possibilitat de realitzar-los en el marc d’un programa de doble títol internacional d’enginyeria, gràcies al qual l’alumnat pot anar a França a estudiar tercer i quart curs dins dels prestigiosos INSA (Institut Nacional de Ciències Aplicades) de Lyon o Tolosa. Un altre dels estímuls és l’existència al voltant de la Universitat Jaume I d’un sector industrial que demana cada vegada més enginyers amb coneixements específics en els àmbits treballats en el nostre grau com són les energies renovables, electrònica i automatització o gestió energètica.
Quin potencial afegeix estudiar a la Jaume I?
Estudiar a l’UJI és unir-te a una gran família i disposar d’un equip de professors molt involucrat en la investigació, amb grups de recerca punters, i implicats també en la docència. Sens dubte, vindre a l’UJI és una gran elecció i apostar per un personal docent dinàmic i involucrat en totes les seues tasques. En tot moment, l’alumnat connectarà amb projectes i problemes reals, així com amb tecnologia innovadora, i disposarà del suport d’un professorat expert i unes instal·lacions preparades per a una experiència formativa òptima.
L’alumnat connectarà amb projectes i problemes reals, així com amb tecnologia innovadora
Com animaria a un alumne o a una alumna a cursar aquest grau?
Als i les alumnes els diria que si els apassiona la ciència (especialment la física aplicada) i la tecnologia, i volen tindre un paper actiu en la lluita contra el canvi climàtic, aquest és el seu grau. És la formació ideal per a qui somia a fer possible una mobilitat elèctrica real a tots els nivells, molt més enllà dels cotxes. Cal pensar que l'electricitat i el control seran la sang de la societat del futur i estaran presents de forma transversal en absolutament tot allò que es menege: des de les missions espacials i els robots, fins als aerogeneradors o els nostres telèfons mòbils. Si volen dissenyar aquest nou món més net i eficient, que no s’ho pensen dues vegades. Ací els i les esperem.
Dades d'interés
- Programa: Grau en Enginyeria Elèctrica per a la Transició Energètica
- Duració: 240 crèdits
- Places: 60
- Accés: Per preinscripció
- Especialitzacions: El grau compta amb dues especialitzacions: Energia i Electrificació i Automatització i Digitalització Industrial.
- Instal·lacions: L’UJI compta amb un campus únic, modern, sostenible i accessible amb instal·lacions lí-ders en docència i recerca, la qual cosa farà gaudir al màxim la vida universitària.
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