Segorbe suma servicios locales y renueva el patrimonio urbano

El consistorio de Segorbe ha hecho balance de los tres últimos años de legislatura con un repaso a los servicios de cercanía, la inversión en patrimonio, el impulso turístico, el apoyo a la economía local y las medidas sociales. La alcaldesa Mª José Climent califica el resultado de «inmejorable» y sostiene que los avances han supuesto una mejora sustancial para la ciudadanía y han aumentado el atractivo de la ciudad para los visitantes.

Entre las actuaciones ejecutadas, el consistorio destaca la recuperación de la renovación del DNI y el pasaporte; el servicio de mamografía en el centro de salud, que evita desplazamientos a Sagunto; las radiografías de la boca; una ITV permanente; un puesto de actualización de documentación de la Policía Nacional en las oficinas de registro y recursos de cercanía para pacientes oncológicos.

Uno de los apartados centrales es la inversión histórica en patrimonio, superior a los tres millones y medio de euros. El plan contempla actuaciones en el patrimonio histórico y busca hacer más accesible la zona histórica, además de dotarla de aparcamiento para vecinos y visitantes. La mayoría de obras ya están en marcha y estarán listas en unas semanas, dentro de un plan global para mejorar cada sector y centrado ahora en el casco antiguo.

Las intervenciones incluyen la restauración del tramo noreste de la muralla del Fuerte de la Estrella; la recuperación de un tramo de acueducto y la creación de un parque urbano entre dos zonas del casco histórico; la recuperación de un tramo de muralla medieval y del espacio urbano en la plaza del Ángel, al inicio del paseo de Sopeña; la iluminación monumental de elementos Bien de Interés Cultural (BIC), con la instalación de 250 puntos de luz en las calles; con reducción del consumo en el centro histórico; la mejora de la accesibilidad de las calles del entorno BIC; la rehabilitación de la muralla carlista en la zona este; un aparcamiento junto a la histórica muralla segorbina y la compra de viviendas para habilitar espacios públicos de recreo. A ello se suma una subvención cercana a los 130.000 euros para excavar y consolidar dos cisternas medievales en el Fuerte de la Estrella y conservar el legado histórico local, y la incorporación de cámaras de alta definición en las entradas de Segorbe.

La conservación del legado histórico local y su riqueza patrimonial es uno de los ejes vertebradores de las políticas desarrolladas por el gobierno municipal de Segorbe. / F. Herrero

Desarrollo del potencial

En turismo, el equipo de gobierno resalta los resultados de la Entrada de Toros y Caballos y de la Semana Taurina que, según las estimaciones municipales, congrega cada año a más de 150.000 personas. Para mejorar la experiencia turística, este año se han incorporado visitas guiadas por todo el recorrido y al Centro de Interpretación de la Entrada, además de asiento en el palco de una de las tribunas. El Ayuntamiento remarca que en sus fiestas prima el respeto y la admiración hacia el animal.

La promoción turística se ha vinculado al apoyo a la economía local mediante nuevas rutas gastronómicas, como la dedicada al bacalao y la centrada en el almuerzo. Ambas ponen en valor la cocina local y se suman a la mejora de los recursos turísticos. En el ámbito económico, el consistorio recuerda que durante el año se impulsan campañas de apoyo al comercio local frente a la competencia de otros núcleos, en fechas como San Valentín, el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, el Día del Comercio Tradicional Valenciano y las fiestas. En gastronomía se mantienen la Muestra Gastronómica de las Setas, las Jornadas de la Olla, la Ruta del Almuerzo y las Jornadas Gastronómicas del Bacalao.

El balance incorpora también la mediación gratuita, implantada este último año. Este servicio de gestión consensuada de conflictos, con personas expertas, se añade en el ámbito de la justicia a los juzgados, la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y Justiprop. El Ayuntamiento considera prioritaria la incorporación de servicios de proximidad y subraya que Segorbe cuenta con recursos que favorecen tanto a la población local como a los municipios próximos.

De cara al futuro inmediato, el consistorio señala que, en cuestión de semanas, Segorbe contará con una zona histórica de mayor valor gracias a la renovación del patrimonio, la sostenibilidad energética, la accesibilidad y el aparcamiento en el casco antiguo. Climent resume esta línea al afirmar que Segorbe es «una joya» que se ha ido puliendo durante los últimos siete años y que está a punto de «brillar como nunca».

Calidad de vida

El balance se completa con las medidas de calidad de vida. El Ayuntamiento recuerda que 2026 llegó con compromisos cumplidos del Partido Popular, entre ellos la creación de 24 puestos remunerados repartidos en dos talleres de empleo de jardinería y albañilería. También destaca descuentos y precios más asequibles para pensionistas, personas con diversidad funcional, menores de 16 años, mayores de 65 años y familias en el centro deportivo municipal.

En educación, se mantienen ayudas a los mejores expedientes académicos, tarifas reducidas para usuarios de Segorbe y bonificaciones para familias numerosas en la formación musical del Conservatorio. En servicios sociales, el equipo de gobierno cita las ayudas para material escolar, el fomento de la natalidad, las prestaciones económicas de emergencia social, la atención domiciliaria y el Menjar a Casa.

Para los jóvenes, las ayudas al transporte facilitan la formación en centros fuera de la ciudad, y en ocio se ofrecen precios más asequibles para espectáculos y verbenas durante las fiestas. Por último, el Ayuntamiento destaca el impulso y el mantenimiento de la vivienda en el casco antiguo con la bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la bonificación del 50% del mismo impuesto para fomentar sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar y las ayudas para mejorar fachadas.