Isabel Benedito (presidenta Junta de Camareras): «Poder cuidar de la virgen es un privilegio muy grande»

Isabel Benedito ostenta la presidencia de la Junta de Camareras, una experiencia que «está siendo muy hermosa, llena de emoción y de momentos muy especiales. Soy una persona muy afortunada con un privilegio muy grande que es cuidar de la Virgen del Lledó», añade Benedito.

La presidenta explica que su familia tiene un profundo arraigo a la cofradía ya que sus hijas son cofrades y, muy pronto, lo serán también sus nietos. «Para mí, la Virgen del Lledó es una devoción muy grande, es a quien le pido, le ruego, le doy las gracias por escucharme y ahora es con quien comparto muchos momentos llenos de sentimiento», señala.

Función principal

La Junta de Camareras de la Mare de Déu del Lledó tiene como función principal el cambio de la vestimenta de la Virgen, se encargan de cambiar la ropa de la imagen según el tiempo litúrgico, el manto, la capotita y las enaguas. También se ocupan del cambio y el planchado de los manteles de los altares.

«Para mí, el cambio de manto es un momento muy íntimo con la Virgen, se hace prácticamente en silencio y con mucho respeto hacia ella. Es donde más cerca puedes estar de ella, ayudándola a vestirse con mucha delicadeza y donde, una vez vestida, las camareras tienen el privilegio de pasar cada una de ellas y acercarse para mostrarle su devoción», explica la presidenta.

Amor por la patrona

Además, apunta que le gustaría transmitir «el amor a nuestra patrona, que la gente que acude a la basílica para verla nunca deje de hacerlo, que esa devoción que siente el pueblo de Castelló hacia la Mare de Déu del Lledó sea un mensaje que transmitan a sus hijos para que esa devoción nunca se pierda».

Por último, Benedito pide a los vecinos de Castelló «que acudan a acompañar a la virgen en su día grande. Ella ha venido los dos últimos años y ahora somos nosotros los que debemos devolverle la visita».