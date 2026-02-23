Geoda, el nuevo espacio creativo de Geotiles

Geotiles Cerámica celebra del 23 al 27 de febrero Cerámica Experience, una exposición concebida como un espacio de encuentro entre diseño, tecnología y emoción. Durante cinco días, el showroom se transforma en un entorno inmersivo que reúne las últimas soluciones y tendencias cerámicas desde una mirada contemporánea.

Más allá del formato de feria tradicional, Cerámica Experience propone un recorrido sensorial pensado para arquitectos, interioristas y profesionales del sector. La cerámica se presenta como un lenguaje creativo capaz de generar experiencias, atmósferas y nuevas narrativas del hábitat. El evento coincide, además, con la presentación de la nueva configuración del showroom de la compañía de Vila-real, diseñado como un espacio de inspiración y reflexión creativa.

Geoda es una invitación a mirar hacia dentro. Un viaje al interior de Geotiles, donde cada colección se convierte en un universo propio, un fragmento de la esencia de la marca materializado en espacio. Maderas que aportan calidez, piedras que transmiten solidez, mármoles que elevan la estética, cementos que definen la arquitectura contemporánea y grandes formatos que amplían los límites del diseño. Todo se presenta en contextos reales, pensados para que el visitante no solo observe, sino que imagine su proyecto terminado.

Convivencia en armonía

El showroom integra zonas expositivas, áreas técnicas de trabajo, un patio exterior donde el producto dialoga con la luz natural y una simulación de vivienda completa que demuestra cómo todas las colecciones conviven en armonía. La experiencia es clara: visualizar, comprender y decidir.

Geoda emociona, pero también convence. Porque cuando el diseño se entiende, se siente y se proyecta con claridad, la elección se convierte en certeza.

La exposición presenta otras novedades destacadas como la serie Samarah, que amplía el universo estético de la firma, y Gravita, un innovador concepto tecnológico desarrollado por Pamesa Grupo Empresarial. Gravita representa un avance significativo en la evolución digital de la industria cerámica: una familia de efectos que aporta volumen, profundidad visual y riqueza a las superficies.