Capla Festival: la gran fiesta urbana para despedir el verano en Castelló

Capla Festival entra en la recta final de los preparativos para la celebración de su esperada segunda edición. El próximo sábado 3 de octubre, el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló se convertirá en el epicentro musical y festivo de la provincia con una propuesta que combina grandes conciertos, ambiente de reencuentro y comodidad absoluta para el público.

Concebido desde sus orígenes no solo como un festival, sino como un auténtico f(i)estival, el evento nace como la excusa perfecta para reunir a la cuadrilla de siempre y celebrar el reencuentro del otoño sin las incomodidades habituales de los grandes eventos masivos.

Para asegurar un confort real, la organización ha desplegado un operativo logístico enfocado en erradicar las esperas: accesos ágiles, un amplio número de servicios sanitarios y barras fuertemente reforzadas para garantizar cero colas durante más de 12 horas continuadas. La oferta del recinto se completa con una cuidada selección de food-trucks con opciones vegetarianas y sin gluten, atracciones para adultos, y un área VIP con zona chill-out y vistas privilegiadas.

El escenario principal albergará las actuaciones en vivo de Loquillo, leyenda del rock en español; Miss Caffeina, referentes del indie contemporáneo; y OBK, pioneros del synth-pop nacional. Junto a ellos, la programación se enriquece con las propuestas de Los Indi.os y Provi Morcillo.

Apoyo a Los Romeos

Pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos con mayor carga emotiva será la actuación de Los Romeos, en el que supondrá su único concierto en la provincia dentro de su esperado regreso a los escenarios.

Desde Capla Festival se quiere mostrar un respaldo público y cerrado a la mítica formación castellonense ante la disputa legal que atraviesan por la propiedad de su marca comercial frente a un tercero ajeno al grupo, invitando a toda la sociedad de Castellón a volcarse con la banda en la defensa de su nombre.

Como gran novedad técnica, el festival estrena un segundo escenario Non-Stop dedicado en exclusiva a sesiones de DJ. Este espacio garantizará música sin interrupción durante toda la jornada de la mano de Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y Rafa Sánchez.

Las entradas generales y los pases VIP continúan disponibles en la web oficial (www.caplafestival.com) con aforo limitado para garantizar la máxima calidad y confort durante la jornada.