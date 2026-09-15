Capla Festival: la gran fiesta urbana para despedir el verano en Castelló
El Recinto de Ferias y Mercados acogerá el 3 de octubre más de 12 horas ininterrumpidas de música
Capla Festival entra en la recta final de los preparativos para la celebración de su esperada segunda edición. El próximo sábado 3 de octubre, el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló se convertirá en el epicentro musical y festivo de la provincia con una propuesta que combina grandes conciertos, ambiente de reencuentro y comodidad absoluta para el público.
Concebido desde sus orígenes no solo como un festival, sino como un auténtico f(i)estival, el evento nace como la excusa perfecta para reunir a la cuadrilla de siempre y celebrar el reencuentro del otoño sin las incomodidades habituales de los grandes eventos masivos.
La gran cita que une música, comodidad y solidaridad para despedir el verano en Castellón
Para asegurar un confort real, la organización ha desplegado un operativo logístico enfocado en erradicar las esperas: accesos ágiles, un amplio número de servicios sanitarios y barras fuertemente reforzadas para garantizar cero colas durante más de 12 horas continuadas. La oferta del recinto se completa con una cuidada selección de food-trucks con opciones vegetarianas y sin gluten, atracciones para adultos, y un área VIP con zona chill-out y vistas privilegiadas.
Capla Festival prepara su edición más solidaria con nueve asociaciones de Castellón
El escenario principal albergará las actuaciones en vivo de Loquillo, leyenda del rock en español; Miss Caffeina, referentes del indie contemporáneo; y OBK, pioneros del synth-pop nacional. Junto a ellos, la programación se enriquece con las propuestas de Los Indi.os y Provi Morcillo.
Apoyo a Los Romeos
Pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos con mayor carga emotiva será la actuación de Los Romeos, en el que supondrá su único concierto en la provincia dentro de su esperado regreso a los escenarios.
Desde Capla Festival se quiere mostrar un respaldo público y cerrado a la mítica formación castellonense ante la disputa legal que atraviesan por la propiedad de su marca comercial frente a un tercero ajeno al grupo, invitando a toda la sociedad de Castellón a volcarse con la banda en la defensa de su nombre.
Como gran novedad técnica, el festival estrena un segundo escenario Non-Stop dedicado en exclusiva a sesiones de DJ. Este espacio garantizará música sin interrupción durante toda la jornada de la mano de Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y Rafa Sánchez.
Las entradas generales y los pases VIP continúan disponibles en la web oficial (www.caplafestival.com) con aforo limitado para garantizar la máxima calidad y confort durante la jornada.
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