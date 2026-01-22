Almassora: Un propuesta con identidad local

Almassora se sigue impulsando en Fitur 2026 como destino cultural, festivo y experiencial, poniendo el acento en tres grandes pilares: la reciente declaración de Les Calderes como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, la nueva oficina de turismo reabierta recientemenre y la ampliación del programa de visitas guiadas gratuitas ante la excelente acogida entre el público.

Les Calderes, la festividad que los almassorins celebran cada 22 de mayo coincidiendo con el día de su patrona Santa Quitèria, combina tradición, sentimiento y gastronomía, simbolizando la generosidad y solidaridad de los vecinos y vecinas de Almassora.

De hecho, el pasado año en esta festividad se repartieron cerca de 8.000 raciones cocinadas en 52 calderas, aunque solo 22 de ellas se preparan en la calle, siendo bendecidas. Este es el plato más popular de Almassora: un arroz seco que se cocina de manera magistral con un tiempo de elaboración de una hora y dos cuartos. Cada una de las calderas está compuesta por 14 kilos de arroz y 14 de pollo, 2,5 kilos de costilla, litro y medio de aceite, 2,5 kilos de guisantes, tres botes de tomate, ajos, azafrán, agua y sal.

«La declaración de Les Calderes como fiesta de Interés Turístico Autonómico es un reconocimiento al trabajo de generaciones de almassorins y un revulsivo para atraer visitantes y dinamizar nuestra economía local», detalla la alcaldesa de Almassora, María Tormo.

Otro de los aspectos en los que se han trabajado para impulsar el turimo en el municipio es la nueva oficina de turismo, reabierta el pasado año, que ha supuesto un paso decisivo para mejorar la atención al visitante y la promoción del municipio. La oficina, que se encuentra ubicada en la planta baja del Museo Municipal (situado en la calle Mayor número 47), está abierta de miércoles a sábado de 10.00 a 13.00 horas y los viernes por la tarde de 17.00 a 19.00 horas.

Ampliación de las visitas guiadas

Asimismo, Almassora da un paso más en pro de las visitas guiadas y ha ampliado su oferta tras el éxito de participación registrado el pasado ejercicio. Estas rutas y experiencias permiten descubrir el municipio desde diferentes perspectivas, y a ellas se suman cuatro propuestas nuevas para este año. Almassora en femenino, Ruta del agua, Arte cerámico y La toponimia de Almassora, que se unirán a experiencias que ya son un éxito como Almassora medieval, Santa Quitèria y su entorno, El esplendor de la naranja, El ciclo ruta a Les Goles o el Museo Arqueológico del Torrelló.

Además, también están previstas jornadas de puertas abiertas del Museo Municipal y del Museu del Joguet, acompañadas de actividades infantiles y talleres didácticos, y las actividades relacionadas con la Fira de Sant Andreu también en el Museo Municipal.

«Almassora busca un turismo que valore lo que somos, que respete nuestro entorno y que genere oportunidades. Fitur es una oportunidad para mostrar una Almassora que merece la pena descubrir porque tiene mucho que ofrecer durante todo el año. Disponemos de una amplia variedad de recursos que nos distinguen, como una playa con enormes posibilidades, un valioso patrimonio histórico y cultural, el entorno natural del río Millars y la singularidad del paraje de Santa Quitèria», explica la primera edil.

Con esta propuesta, el municipio de la Plana Alta refuerza su presencia en el mapa turístico y avanza en su objetivo de convertir el turismo en un motor complementario de desarrollo económico y social para el municipio.